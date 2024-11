Diniz projeta postura do Cruzeiro antes da final e elogia Racing: "Um dos melhores times da América"

Nesta sexta-feira, o técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, concedeu uma entrevista coletiva antes da decisão da Sul-Americana, diante do Racing. A bola rola neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

O comandante comentou como chega sua equipe para a partida e o que pensa do adversário.

"O Racing de fato é um time que joga muito bem constantemente, difícil de encontrar falhas. É um time muito competitivo, muito bem treinado, sabe jogar no contra-ataque, com posse, sabe marcar alto, marcar baixo, então é um dos melhores times da América do Sul. Mas equipe do Cruzeiro está preparada, ela chega forte e em condições muito boas para fazer um grande jogo amanhã", disse.