Com Gol Norte adaptado, Palmeiras divulga informações de ingressos para 'decisão' contra o Botafogo

Os valores das entradas variam de R$ 180,00 a R$ 380,00. O setor com ingresso mais barato é justamente o Gol Norte, enquanto o mais caro é o Central Oeste. As demais seções do estádio têm valores entre R$ 220,00 e R$ 360,00.

Palmeiras e Botafogo ainda entram em campo pelo Brasileirão mais uma vez antes do confronto decisivo. O Verdão encara o lanterna Atlético-GO fora de casa, enquanto o Botafogo recebe o Vitória no Rio de Janeiro.

De qualquer maneira, apenas dois pontos separam as equipes na tabela da Série A. O Botafogo é o atual líder, com 69 pontos, e o Palmeiras vem logo atrás, com 67 pontos na segunda posição. Assim, o embate entre os times pode - e deve - ser decisivo para decidir quem ficará com o título nacional.

Veja os valores inteiros dos ingressos para o jogo contra o Botafogo: