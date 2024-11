Técnico do Atlético-MG, Milito comenta clima para a final da Libertadores contra o Botafogo após "prévia"

Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, que fazem a final da Libertadores no próximo dia 30, empataram sem gols. Técnico do Galo, o argentino Gabriel Milito viu o empate como uma prévia da decisão e entende que o clima existe no dia a dia.

"O clima nós vemos no dia a dia com o mesmo rival na final mais importante do continente. Hoje foi, de alguma maneira, a prévia. Tanto eles como nós jogaremos essa final como se deve jogar uma final de Libertadores, com a ideia de que podermos ser melhor que eles e eles melhor que nós", afirmou Milito, em coletiva após o jogo.

O treinador do Atlético-MG ainda disse não saber o motivo da confusão após o apito final. Hulk, capitão do Galo, explicou que a briga teria começado após uma fala de Luiz Henrique, atacante do Botafogo.