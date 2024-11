Palmeiras goleia Ceará no jogo de ida e fica perto da final da Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras está mais perto de disputar a grande final da Copa do Brasil sub-20. Nesta quinta-feira, a equipe bateu o Ceará no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, por 5 a 1, pelo jogo de ida da semifinal.

O Verdão abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Patrick aproveitou uma sobra na área e bateu firme para balançar as redes. Aos 30, Coutinho ampliou. A zaga do Ceará afastou mal e viu a bola sobrar nos pés do volante, que chutou cruzado e marcou o segundo gol dos mandantes.

E deu tempo do Alviverde fazer o terceiro ainda na etapa inicial. Agner conduziu a bola até a entrada da área e soltou uma pancada, sem chances para o goleiro.