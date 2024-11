Kaká vê Seleção Brasileira em "momento de reestruturação", mas mostra otimismo para Copa do Mundo

Questionado sobre seus próximos passos no mundo do futebol, Kaká disse que neste momento quer em ficar com a família. Eleito melhor jogador do mundo em 2007, o ex-meia já fez alguns cursos para se qualificar desde que se aposentou, no final de 2017.

"Hoje penso muito no meu momento, estudei, fiz cursos de gestão esportiva para entender o futebol fora dos gramados. Mas hoje o que brilha meus olhos é a paternidade, cuidar dos meus filhos", complementou.

Kaká disputou 93 jogos com a Seleção Brasileira, com 29 gols marcados e três títulos (Copa do Mundo de 2022 e Copa das Confederações de 2005 e 2009). Além da Amarelinha, ex-meio-campista passou por equipes como São Paulo, Milan, Real Madrid e Orlando City.