Bayern de Munique x Augsburg: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Alemão

Nesta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Augsburg na Allianz Arena. A bola rola às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e CazéTV (streaming).

Os donos da casa buscam a quinta vitória seguida na Bundesliga. O time comandado por Kompany se encontra na liderança da competição, com 26 pontos, cinco a mais que o Leipzig. Do outro lado, o Augsburg, atualmente em 13°, com 12 pontos, quer manter a sequência de bons resultados. Sem perder há três rodadas (uma vitória e dois empates), os visitantes miram surpreender o gigante alemão.