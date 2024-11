Artur Jorge lamenta empate do Botafogo, mas ressalta liderança

Fim de jogo: Atlético 0 x 0 Botafogo.

Com o resultado, o Botafogo viu sua vantagem na liderança diminuir. O time comandado por Artur Jorge está com 69 pontos, dois à frente do Palmeiras, segundo colocado, que venceu o Bahia por 2 a 1. Além disso, as equipes se enfrentam na próxima semana no Allianz Parque, no último jogo do Glorioso antes da final da Libertadores.

"São duas decisões, temos dois pontos de vantagem. Vamos ter um confronto direto que tem três resultados possíveis. Portanto, nesse jogo podemos continuar assim, podemos ficar um (ponto) atrás, podemos ficar igual. Nesses três resultados que podem acontecer nesse jogo veremos aquilo que teremos. Teremos o Vitória pela frente primeiro. Temos que olhar etapa a etapa", afirmou Artur Jorge.

Antes do confronto com o Palmeiras, o Botafogo enfrenta o Vitória, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão.