Após empate com Juventude, Grêmio se reapresenta e treina de olho em duelo com o Cruzeiro pelo Brasileiro

Para o restante do elenco, o técnico promoveu uma atividade com foco na parte técnica após o aquecimento. Já em campo reduzido, o comandante exigiu dos atletas um trabalho de posicionamento, movimentação e finalizações a gol. Zortea, jogador da base, foi chamado para participar do treinamento junto ao elenco.

Para o jogo contra o Cruzeiro, Renato poderá contar com o zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão contra o Juventude.

O elenco do Grêmio volta às atividades nesta sexta-feira, novamente no CT Luiz Carvalho, para seguir a preparação visando o confronto com o Cabuloso, marcado para às 21h (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Mineirão. No Brasileirão, a equipe gaúcha não vence há três jogos (dois empates e uma derrota) e se encontra com 40 pontos, na 13ª posição.