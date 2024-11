Grêmio busca empate com Juventude no Brasileirão e segue na zona de classificação à Sul-Americana

Nesta quarta-feira, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Juventude na Arena do Grêmio e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Martin Braithwaite e Cristaldo, enquanto Luis Mandaca e Lucas Barbosa deixaram tudo igual.

Com o resultado, o tricolor gaúcho completou o terceiro jogo sem vencer (dois empates e uma derrota), chegou a 40 pontos e caiu para a 13ª posição na tabela. Antes do início da rodada, a equipe comandada por Renato Gaúcho, que possui três pontos a mais em relação ao primeiro time do Z4, era a 12ª. No entanto, o time ainda segue na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Juventude escapou da zona de rebaixamento e agora é o 15°, com 38 somados.

O Grêmio retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A. A bola rola às 21h (de Brasília), no Mineirão. Já o Juventude duela diante do Cuiabá neste sábado, também pela 35ª rodada do torneio. Desta vez o jogo acontece às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi.