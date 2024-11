Diniz analisa derrota diante do Corinthians e projeta Cruzeiro na decisão da Copa Sul-Americana

? Fim de jogo.



? Kaiki marcou o nosso gol!



? #SCCPxCRU | 2-1 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/qUmaS1T4HW

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 20, 2024

"De fato, serviu para dar minutos aos jogadores, mas a partida de hoje tem tudo a ver com a final da Sul-Americana. O planejamento foi correto, como foi para o Lanús. Agora, o foco é imenso. Não tem outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Estamos fazendo tudo que podemos. O planejamento para a final, dado o nosso último jogo contra o Criciúma e depois a data Fifa, não foi o melhor dos mundos. Mas acredito que vamos chegar muito bem. A equipe está muito conectada e concentrada", acrescentou.

Com a derrota diante do Corinthians, o Cruzeiro permaneceu na sétima posição do Brasileiro, com 47 pontos conquistados. A equipe mineira, agora, volta suas atenções para a final da Copa Sul-Americana. Neste sábado, a equipe de Diniz enfrenta o Racing, às 17 horas (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.