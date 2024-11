CEO do Santos, Paulo Bracks participa de curso na Uefa e avalia experiência: "Aprender cada vez mais"

Na semana passada, o CEO do Santos, Paulo Bracks, participou de um curso voltado à gestão de futebol em Nyon, na Suíça, sede da Uefa. O curso é dividido em módulos, e o primeiro deles foi realizado presencialmente.

No total, são 18 países de cinco continentes, representados por 38 gestores. Só dois brasileiros foram convidados, no entanto, apenas Bracks atua no futebol nacional. O Santos, portanto, foi o único time brasileiro representado. Já dos países europeus, participaram membros de clubes da Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, entre outros.

"As discussões na UEFA nos mostram o caminho do futebol global, sobretudo porque estão na vanguarda e lideram assuntos relevantes para todo ecossistema do futebol, como o fair play financeiro, governança, integridade, rede multiclubes de parceria e propriedade, enfim, gestão como um todo. Precisamos aprender cada vez mais com eles onde são experts. E agregar o que o futebol brasileiro, cinco vezes campeão do mundo, tem também de positivo. Nós temos talentos jovens em cada um dos vários clubes e regiões do país, temos um amor incondicional pelo futebol e ele é tratado 24h por dia pelos brasileiros. Temos a técnica nos nossos campos, somos o maior exportador de jogadores profissionais há anos, mas precisamos evoluir como gestores dentro dos nossos clubes e até mesmo na Seleção Brasileira. Precisamos resgatar nosso protagonismo no cenário internacional, não só com atletas ganhando premiações individuais, mas, sobretudo, coletivamente", avaliou Paulo Bracks.