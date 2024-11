Red Bull Bragantino x São Paulo: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Para o confronto, o técnico são-paulino, suspenso, não ficará à beira de campo, e ainda terá que lidar com alguns desfalques. Bobadilla (Paraguai) e Ferraresi (Venezuela), que estão à serviço de suas respectivas seleções para a data Fifa, não devem jogar, pois entram em campo nesta terça, véspera do duelo do Brasileiro.

Além disso, também serão ausências Liziero e Wellington Rato, que tratam de lesões no departamento médico do clube. Jamal Lewis e Arboleda, que têm traumas no tornozelo esquerdo e na perna esquerda, respectivamente, também não viajam para Bragança Paulista.

Calleri e Welington são as principais dúvidas do São Paulo para o embate. O centroavante se recupera de dores musculares na posterior da coxa esquerda, mas a foto divulgada pelo clube dá a entender que ele treinou com o grupo nesta terça. Já o lateral tem um edema na coxa esquerda e desfalcou a equipe na última rodada.

Em contrapartida, Luiz Gustavo ser recuperou de um trauma na coxa esquerda e fica à disposição, assim como Michel Araujo e Patryck, que podem voltar aos relacionados do São Paulo após ficarem afastados por problemas físicos.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino passa por um péssimo momento. A equipe do interior paulista não sabe o que é vencer há nove rodadas na Série A, e vem de dois empates consecutivos contra Cuiabá e Atlético-GO. O técnico Fernando Seabra ainda busca sua primeira vitória no comando do time.

Para a partida, o treinador poderá contar com dois retornos importantes. Eric Ramires voltou a treinar com o grupo após se recuperar de lesão e deve ficar disponível. Além do meia, o volante Matheus Fernandes também está de volta após cumprir suspensão. Por outro lado, Nathan Mendes e Thiago Borbas seguem entregues ao DM.