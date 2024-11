Palmeiras fecha preparação, e Abel tem dúvidas para jogo contra o Bahia; veja provável escalação

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira precisará fazer pelo menos uma mudança no time, já que não conta com Estêvão, que está suspenso. Também estão fora pelo mesmo motivo o lateral Mayke e o meio-campista Richard Ríos. Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, também é ausência certa.

O Palmeiras espera poder contar com Weverton e Gustavo Gómez para a partida, dupla que está à serviço da Seleção Brasileira e paraguaia, respectivamente, para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. O goleiro já está em Salvador, onde o Brasil enfrenta o Uruguai, nesta terça-feira, às 21h45, enquanto o zagueiro chegará à Bahia na manhã de quarta-feira. A comissão técnica irá avaliar a condição de jogo ambos antes da partida.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disponibilizou um de seus aviões para buscar Gómez em La Paz, depois do duelo entre Paraguai e Bolívia. Além disso, a aeronave segue a Barranquilla também buscará Richard Ríos após o duelo entre Colômbia e Equador.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis (Gustavo Gómez), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Mauricio e Flaco López (Rony).