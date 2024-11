Botafogo vende 18 mil ingressos para Fan Fest no Nilton Santos durante a final da Libertadores

A grande decisão da Copa Libertadores está chegando. No dia 30 de novembro, Botafogo e Atlético-MG duelarão em Buenos Aires pela Glória Eterna. Por isso, o Fogão irá organizar uma Fan Fest no estádio Nilton Santos no dia da final, conseguindo vender até agora mais de 18 mil ingressos para o evento.

"Comunicado - Niltão Fan Fest. Mais de 18 mil ingressos vendidos para o evento do dia 30 de novembro no Estádio Nilton Santos. A primeira carga está esgotada e as vendas foram pausadas no momento", diz a publicação do clube em seu perfil oficial no X.