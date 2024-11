Atlético-MG x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Apesar de ser um jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira em um duelo que é a prévia da finalíssima da Copa Libertadores. Os dois times decidirão o torneio continental no dia 30 de novembro, na Argentina. Mas, nesta quarta, o choque será na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília), com os portões fechados. Tudo por conta de uma punição imposta pelo STJD ao Galo pelas confusões na Arena MRV na final da Copa do Brasil, quando torcedores invadiram o gramado e jogaram morteiros em objetivos dentro de campo.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 68 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Palmeiras, mas precisa reagir após ficar apenas no empate sem gols com o Cuiabá, em casa, na rodada passada. O Galo, que não ganha há sete partidas, vem de uma derrota de 1 a 0 para o Athletico, no Paraná, e, com 42 pontos, vive situação delicada, longe da zona de classificação para a Copa Libertadores.