Nova Zelândia atropela Samoa pelas Eliminatórias da Oceania; Taiti vence Vanuatu e avança de fase

A Nova Zelândia recebeu Samoa na madrugada desta segunda-feira, pela terceira rodada da segunda fase das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026. No Go Media Stadium, em Auckland, a seleção da casa goleou por 8 a 0, com gols de Callum McCowatt, Chris Wood (3), Marko Stamenic, Francis de Vries, Elijah Just e Ben Waine.

Com o resultado, a Nova Zelândia, que já tinha garantido vaga na próxima fase, foi aos nove pontos e encerrou a segunda fase das Eliminatórias na liderança do grupo B, com 100% de aproveitamento. Por outro lado, a Samoa termina sua participação na lanterna da chave, com zero pontos conquistados.

A Nova Zelândia encara a seleção de Fiji, pela semifinal das Eliminatórias da Oceania, apenas no dia 20 de março, quinta-feira, de 2025, no Estádio Regional de Wellington.