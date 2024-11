Com uma mudança, Dorival confirma escalação da Seleção Brasileira para enfrentar o Uruguai; confira

O técnico Dorival Júnior confirmou a escalação da Seleção Brasileira que vai enfrentar o Uruguai nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em Salvador. Em entrevista coletiva, o comandante disse que a única novidade em relação ao time que empatou com a Venezuela é a entrada do lateral direito Danilo no lugar do suspenso Vanderlan.

Assim, o Brasil vai a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Júnior e Igor Jesus.

Na tarde desta segunda-feira, a Seleção fará o último treino antes do confronto contra a Celeste. O Brasil busca se vingar do rival após a eliminação na última Copa América e subir na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas.