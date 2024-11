Casares adota cautela, mas expõe desejo em renovar com dupla experiente do São Paulo

???? Duelos no treino de hoje!#VamosSãoPaulo ??

"No caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, nós não conversamos ainda sobre renovação, até porque acreditamos que, com o fim da temporada, vamos ter tranquilidade e eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição", afirmou Casares, antes de entrevista coletiva no Morumbis, nesta segunda-feira.

"São dois baita jogadores. O Rafinha, pela história, foi campeão aqui com a gente, que era um sonho dele e nosso. O Luiz não preciso nem dizer também. Estamos aguardando, a nossa expectativa é que a gente avance no tempo certo. Nós vamos conversar após a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. Em seguida, falamos com eles e com os seus representantes", completou.