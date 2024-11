Carille crê em exagero dos santistas nas críticas e vê sondagem do Corinthians como mudança de chave

"Nesse último jogo não tiro a razão do torcedor. A preparação não foi legal. Foi uma festa na hora do jantar, após o empate do Novorizontino. Vi uma manhã diferente. Tentei acordar eles, mas os caras eles diziam 'já deu'. Ontem o torcedor tem toda razão", comentou.

O comandante, aliás, entende que essa bronca da torcida começou especialmente após a sondagem do Corinthians, no meio do ano. Ele garantiu que não chegou nenhuma proposta oficial e explicou por que não se posicionou na época.

"Hoje é algo que não me arrependo, mas trago como aprendizado. Não teve nada oficial. Não chegou nada para eu me posicionar. A partir deste momento a torcida mudou comigo. Nem quando nós tivemos as quatro derrotas no primeiro turno, quando fiquei sem seis jogadores, teve tanta pressão. Não foi a maior pressão. Começou depois de um jogo contra o Ceará, fora de casa. Foi uma novela. Acredito que teve uma busca, mas nada oficial", pontuou.

Em meio a este cenário, a continuidade de Carille para 2025 não é certa. O contrato foi renovado após o clube garantir o retorno à elite, mas ainda haverá algumas reuniões com a presidência para definir o futuro.

O técnico destacou que gosta tanto da cidade quanto do clube, porém salientou que é preciso pensar com racionalidade.