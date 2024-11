CBF detalha tabela da última rodada da Série B; veja jogos

A CBF detalhou a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os 10 jogos serão disputados no dia 24 de novembro (domingo), às 18h30 (de Brasília). A entidade, no entanto, destacou que ainda pode fazer algumas alterações conforme o desenrolar da 37ª rodada.

*Considerando o Art. 30 do Regulamento Específico da Competição, todos os jogos da última rodada deverão ser simultâneos, exceto os que não estiverem relacionados com situações de título, descenso ou acesso. Sendo assim, após a realização da Rodada 37, as partidas que não tiverem relacionadas às situações previstas no regulamento, poderão sofrer ajustes na data e horário", publicou a CBF.

Com o acesso garantido e perto de confirmar o título, o Santos encara o Sport na Ilha do Retiro. O Leão, por sua vez, está em quinto lugar e ainda briga pelo acesso.