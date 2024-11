Borré tem ótimos números desde a chegada de Roger Machado no Internacional

Desde a chegada de Roger Machado ao Internacional em julho deste ano, o atacante Rafael Borré acumula muitas atuações de destaque.

Neste período, o colombiano tem 14 jogos, com sete gols marcados e uma assistência. O jogador é o vice-artilheiro do Brasileirão neste intervalo, ficando atrás apenas de Yuri Alberto, que balançou as redes em oito oportunidades.

O camisa 19 do Colorado também possui 32 finalizações, sendo 16 no gol. No total, foram 75 ações na área rival. Os dados são do Sofascore.