Insubstituível! Lucas é o dono da maior sequência como titular do São Paulo

Os números justificam a titularidade absoluta de Lucas no São Paulo. O camisa 7 é o atleta da equipe que mais esteve envolvido em gols na atual temporada. Com 13 bolas nas redes e oito assistências, ele soma 21 participações no total.

Somente dois jogadores do São Paulo têm mais gols que Lucas (13) na atual temporada. Luciano balançou as redes 17 vezes, enquanto Calleri já marcou 14 gols.

Já quando o assunto é assistência, apenas Wellington Rato, com nove passes para gol, figura à frente do ídolo são-paulino, com oito.

Por essas e outras, Lucas tem tudo para seguir sendo uma peça insubstituível no São Paulo nesta reta final de temporada. Com a vaga na Libertadores praticamente encaminhada, o técnico Luis Zubeldía quer somar o máximo de pontos possíveis para garantir a classificação direta à fase de grupos do torneio continental, e o camisa 7 deverá liderar seus companheiros rumo ao último objetivo do ano.