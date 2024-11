Com presença da medalhista Bia Souza, Jogos da Juventude João Pessoa 2024 são abertos oficialmente

Estão abertos oficialmente os Jogos da Juventude Caixa João Pessoa 2024. Campeã olímpica em Paris 2024, a judoca Beatriz Souza acendeu a pira da competição e empolgou o público no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções da capital paraibana, nesta quarta-feira.

Organizado anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento multiesportivo, que vai acontecer até o próximo dia 28, conta com 18 modalidades e vai reunir mais de 4.200 atletas de até 17 anos, de 26 Estados e do Distrito Federal.

Além de Bia, os competidores também vão poder ver de perto e se inspirar na bicampeã olímpica Rebeca Andrade, da Ginástica Artística, no vice-campeã olímpico Caio Bonfim, da Marcha Atlética, e no medalhista olímpico de bronze, Edival Pontes, o Netinho, do Taekwondo. Paraibano de João Pessoa, o lutador foi o responsável por entregar a tocha para a judoca de ouro acender a pira na cerimônia de abertura. Todos os citados estão entre os embaixadores dos Jogos da Juventude.