STJD interdita Arena MRV, e Atlético-MG terá que mandar jogos em outro local com portões fechados

Nesta terça-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) acatou o pedido da Procuradoria e interditou a Arena MRV, estádio do Atlético-MG. O Galo terá que mandar seus próximos jogos em outros locais e com os portões fechados.

A medida foi tomada em virtude da confusão ocorrida no jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no último domingo. O duelo foi realizado na Arena MRV, e Rubro-Negro se sagrou campeão.

De acordo com despacho do presidente do STJD, Luís Otávio Verissimo, que aceitou o pedido, a torcida do Atlético-MG foi responsável por atos de violência, invasão e tentativa de invasão de campo, arremesso de bombas e outros objetos e apontamento de laser contra o goleiro adversário.