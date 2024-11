No STF, clubes do futebol brasileiro defendem lei que regulamenta as bets

Nesta terça-feira, os principais clubes do futebol brasileiro defenderam no STF (Supremo Tribunal Federal) a lei 14.790/2023, norma que regulamentou as apostas online.

Em audiência pública convocada pela Corte para ouvir os argumentos de especialistas sobre o efeito das apostas na economia e na saúde mental de seus apostadores, o advogado André Sica leu uma declaração em nome de 30 clubes para defender o mercado das bets.

"O fluxo financeiro oferece uma alternativa crucial para os clubes poderem investir na quitação de dívidas, ter a contratação de jogadores, contribuindo com a competitividade do futebol brasileiro, tanto na América do Sul, quanto no cenário global", disse o advogado, de acordo com a Agência Brasil.