Léo Ortiz celebra retorno à Seleção Brasileira após título pelo Flamengo

No último domingo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 (4 a 1 no agregado), na Arena MRV, pelo jogo de volta da final. O zagueiro contou como foi a comemoração do troféu.

"Depois do jogo, eu pude desfrutar da comemoração não só do título, mas também da convocação, né? No sábado, foi uma felicidade, mas eu estava concentrado para o jogo, uma final tão importante. Ontem, depois do jogo, com o título, pude festejar junto com os meus companheiros. Com eles, com a minha família também, foi uma felicidade muito grande, como eu disse, um momento importante, conquistando meu primeiro título pelo Flamengo."