Guarani empata com o Amazonas em casa e é rebaixado para a Série C

O Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre empatou por 0 a 0 com o Amazonas nesta terça-feira (12), no Brinco de Ouro, e teve sua queda matematicamente decretada já na 36ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 32 pontos, na 20ª e última colocação, e não consegue mais ultrapassar o primeiro time fora da zona do rebaixamento (CRB), que soma 39, uma vez que faltam apenas mais duas rodadas para o fim da competição. Já o Amazonas ficou com 49 pontos, na 11ª posição.

O Guarani volta aos gramados no próximo domingo (17), às 11h (de Brasília), quando visita o Brusque, no Estádio Augusto Bauer. No sábado (16), às 19h, o Amazonas recebe o Goiás, na Arena da Amazônia. Ambos os duelos serão válidos pela 37ª rodada da competição.