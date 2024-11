Corinthians espera contar com André Ramalho e Cacá contra o Cruzeiro

A comissão técnica do Corinthians tem a expectativa de contar com André Ramalho e Cacá contra o Cruzeiro, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla está em recuperação no departamento médico e não foi relacionada no triunfo diante do Vitória, no último sábado (9).

A confiança pela volta dos beques foi externada pelo auxiliar Emiliano Díaz, após o resultado positivo no Barradão. O estafe do Timão vai trabalhar nesta data Fifa para colocar a dupla em boas condições para o duelo de Itaquera, contra a Raposa, no dia 20 de novembro.

"Se Deus quiser, a situação do André (Ramalho) não é grave como estão falando. Acho que vai jogar. Cacá também vai jogar. E esperamos que cheguem nas melhores condições para contarmos com eles", disse Emiliano em coletiva.