Zubeldía faz mudança na defesa do São Paulo para duelo com o Athletico-PR; veja escalações

O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão, com 54 pontos. Mesmo com uma vitória, os comandados de Zubeldía não subirão de posição, mas podem diminuir a vantagem para o Flamengo, que é o quinto colocado, com 58.

O Athletico-PR, por sua vez, luta contra a zona de rebaixamento. O time comandado por Lucho González, ocupa o 17º lugar, com 34 pontos.

A partida contra o Furacão marca o retorno do São Paulo ao Morumbis depois de mais de um mês. A última partida da equipe em casa foi contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro. O local recebeu shows do cantor Brunos Mars e teve seu gramado trocado após as apresentações.