Juventude vence, deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão e afunda Bahia

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude volta aos gramados apenas no dia 20, uma quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio, às 19h (de Brasília). A partida entre os gaúchos acontece na Arena do Grêmio. O Bahia, por sua vez, no mesmo dia, às 20h, recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

O Bahia inaugurou o placar no Alfredo Jaconi logo no segundo minuto da etapa inicial. Luciano Rodríguez recebeu a bola um pouco depois da intermediária pelo lado direito do campo de ataque e limpou a marcação, em um lance de muita técnica. O uruguaio avançou, cruzou para a área e Cauly antecipou-se ao zagueiro para tocar para o fundo das redes defendidas por Gabriel.

O empate do Juventude saiu aos 25 minutos do segundo tempo. O experiente meio-campista Nenê passou para Lucas Barbosa, que, dentro da área, estufou a bola no peito e encobriu o goleiro Marcos Felipe.

O gol da virada do Juventude ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo, com outro belo tento. Ronaldo fez lançamento para Taliari, que chapelou o goleiro Marcos Felipe e completou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do atacante nesta temporada.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 2 X 1 BAHIA