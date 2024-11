Corinthians provoca Gustavo Mosquito após triunfo contra o Vitória: "Sai, zika!"

Sai, zika! pic.twitter.com/s0uGkRYmXu

Gustavo Mosquito foi titular no duelo deste sábado, e incomodou a defesa corintiana com suas arrancadas pelo lado direito. No entanto, o atleta perdeu grande chance na segunda etapa, parando em grande intervenção do goleiro Hugo Souza.

O camisa 7 do Vitória foi substituído pelo técnico Thiago Carpini aos 33 minutos do segundo tempo, para a entrada de Zé Hugo. Esse foi o primeiro reencontro do jogador com o Timão após sua saída conturbada.

Pelo Corinthians, Mosquito acumulou 177 jogos (84 como titular), 18 gols marcados e um título conquistado (Campeonato Paulista de 2019). Sua última partida com a camisa do Timão foi o clássico contra o Palmeiras, no qual o alvinegro perdeu por 2 a 0.

Triunfo sobre o Vitória