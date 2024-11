Presidente do Corinthians vê "jogo sujo" do Flamengo e conta com Yuri Alberto para 2025: "Fundamental"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, entende que o Flamengo faz "jogo sujo" na negociação que envolve o goleiro Hugo Souza. O mandatário trata a aquisição do arqueiro como "resolvida", mas acredita que os cartolas do Rubro-Negro querem "conturbar o ambiente" com algumas declarações. Além disso, o dirigente tem o desejo de seguir com o atacante Yuri Alberto em 2025, mesmo com o provável assédio de clubes do exterior na próxima janela de transferências.

A situação que envolve Hugo Souza não preocupa Augusto Melo. O presidente defende que o Corinthians está no prazo para exercer sua opção de compra junto ao Flamengo e que tudo será resolvido em breve. O mesmo vale para o transfer ban da Fifa, por conta de uma dívida com o zagueiro Balbuena, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves.

"Tudo resolvido, Hugo, transfer ban... questão de horas, dias, estamos dentro do prazo. Estamos cumprindo tudo o que foi combinado. Os caras do Flamengo falavam para conturbar o ambiente, jogo sujo. Está tudo sob controle, tem contrato. O transfer ban, também, não é nosso, mas está tudo sob controle. O torcedor não tem que se preocupar com isso", disse Augusto Melo ao programa Poropopod, no canal oficial do Corinthians.