Elinho se torna o jogador com mais assistências na história do NBB

Emocionado por alcançar tal marca contra o ex-clube, Elinho não escondeu as emoções ao demonstrar a gratidão que tem pelo Paulistano e pelos companheiros que o proporcionaram o recorde.

"Quero agradecer, desculpa por interromper o jogo. É muito especial para mim poder voltar aqui diante do clube que eu comecei a jogar no NBB, em uma quadra onde fomos campeões paulista e do único título do NBB. Esse clube é muito especial para mim, foi quem me deu as primeiras oportunidades no adulto. Agradecer, principalmente, a todos que fizeram as cestas, sem eles eu não teria as duas mil e tantas assistências", disse o armador.