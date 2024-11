Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar pela manhã no feriado da Consciência Negra; veja detalhes

A CBF divulgou na tarde desta terça-feira a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Campeonato Brasileiro. A entidade que organiza a liga nacional definiu que Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar às 11 horas (de Brasília) no feriado da Consciência Negra, no dia 20 de novembro (quarta-feira).

Esse será o último compromisso da equipe do técnico Fernando Diniz antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Racing. Assim, a tendência é que o Timão enfrente um Cruzeiro alternativo na Neo Química Arena.

O Corinthians ganhou um respiro na luta contra a zona de rebaixamento com a vitória sobre o Palmeiras, na última segunda-feira. O alvinegro engatou três triunfos consecutivos e abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Z4.