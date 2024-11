CBF detalha tabela das rodadas 34 a 36 do Brasileirão e define data de Palmeiras x Botafogo; confira

Na briga contra o rebaixamento, o Corinthians abrirá a 34ª rodada do Brasileirão. O Timão encara o Cruzeiro, no dia 20 de novembro, às 11h da manhã, na Neo Química Arena. Apenas três dias antes da Raposa enfrentar o Racing, pela decisão da Copa do Sul-Americana.

Esta pode ser uma vantagem considerável para o time de Ramón Díaz, que figura no 13º lugar, com 38 pontos. O São Paulo, por sua vez, sexto colocado e sonhando com G4, enfrenta Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Grêmio nas 34ª, 35ª e 36ª rodadas, respectivamente.

Veja abaixo a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Brasileirão:

34ª rodada



20/11 - Corinthians x Cruzeiro, às 11h, na Neo Química Arena