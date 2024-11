Corredores brasileiros vencem a etapa de Goiânia do Circuito Caixa

Os brasileiros dominaram o pódio da etapa de Goiânia do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024, disputada na noite deste sábado. O evento contou com a presença de milhares de corredores amadores da capital e vindos também do interior do estado. Vitor Ferreira dos Santos e Carmen Silva Reges Pereira venceram os 10km da categoria elite.

Entre os homens, melhor para os corredores brasileiros. O campeão Vitor Ferreira dos Santos (32min12s), o segundo colocado Ronan Moraes da Silva (32min33s) e o terceiro Gustavo Barros de Souza (32min48s) não deram chances ao queniano Kimutai Kiplimo.

"O percurso foi duro, com duas subidas complicadas, mas consegui desgarrar dos meus adversários nos últimos 1.200 metros", comentou Vitor Ferreira.