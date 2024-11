São Paulo parabeniza ídolo Lugano pelo 44º aniversário do uruguaio

Lugano fez história com a camisa do São Paulo. O zagueiro adquiriu o carinho da torcida pelo fato de ter ajudado a equipe a conquistar a Libertadores da América e o Mundial de Clubes no ano de 2005.

Ao longo de duas passagens (2003 a 2006 e 2016 a 2017), foram quatro troféus conquistados pelo Tricolor. Além da conquista continental e do mundo, ele ganhou o Campeonato Paulista, também em 2005, e o Campeonato Brasileiro, em 2006. O uruguaio soma 213 partidas disputadas pelo clube e anotou 13 gols.