Polícia faz operação para localizar integrantes de organizada do Palmeiras

Em nota enviada à imprensa no último domingo, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, de acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de organizados do Palmeiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o confronto envolveu cerca de 150 pessoas.

Já na última segunda-feira, a Mancha Verde se pronunciou pela primeira vez após a briga entre as torcidas do Verdão e do Cruzeiro. Em nota, a organizada lamentou o ocorrido e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com o incidente.

Na última quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) proibiu a entrada da Mancha Verde nos estádios em São Paulo. A resolução proíbe a entrada de qualquer indumentária e objetos (como faixas, bandeiras, camisetas, etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada alviverde.