Diego Caito decide nos instantes finais e Goiás vira diante do Operário pela Série B

Em duelo disputado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Operário acabou surpreendido pelo Goiás, por 2 a 1, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois que Rodrigo Rodrigues abriu o placar na segunda etapa, Diego Caito mudou o cenário do jogo, dando assistência para o gol de Arthur Caike, e anotando o gol da virada goiana.

O Goiás alcançou duas vitórias na competição e soma seis pontos, na terceira posição, empatado com Athletico e Coritiba, líderes da Série B. O tropeço colocou o Operário na nona colocação, com três pontos.

O jogo começou agitado. Apesar de aberto para os dois lados, foi o Operário quem teve as primeiras oportunidades de perigo. Aos 12, Boschilia soltou uma bomba de fora de área, mas chutou fora. De cabeça, Daniel Amorim também ficou no quase, enquanto Rodrigo Rodrigues bateu por cima.