Mirando o Bahia, São Paulo treina com a presença de Patryck e Bobadilla

Continuando a preparação para encarar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira. Os jogadores do Tricolor Paulista foram submetidos a atividades de ativação, mobilidade e fundamentos técnicos comandados pelos preparadores físicos do clube.

Depois, o elenco foi a campo com o técnico Luis Zubeldía, que dividiu os jogadores em cinco equipes para partidas alternadas de seis contra seis. Enquanto aconteciam dois confrontos simultâneos, o quinto time, que estava sobrando, fazia trabalhos intermitentes de corrida.