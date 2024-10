Abel e comissão recebem homenagem do Palmeiras por quatro anos de clube: "Momentos inesquecíveis"

Em quatro anos de trabalho, Abel comandou o Palmeiras nas conquistas de são três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Há gente que acredita no destino. Outros, que traçamos nossos próprios destinos. Eu acredito no feeling, na ambição, nos sonhos, sempre de olhos bem abertos. Quando atravessamos o Atlântico para vir a esse desafio, em um clube tão vencedor como o Palmeiras, foi um orgulho. Passam flashes espetaculares, o primeiro dia que chegamos aqui, com máscaras, a forma como fomos recebidos e como rapidamente nos conhecemos, passando ao gol no Maracanã. Até hoje muitas coisas se passaram, muitas alegrias, tristezas também, porque fazem parte do futebol, mas há uma coisa que ponho acima de tudo e de todos, que são todos os jogadores que passaram por mim desde o primeiro dia. Sem eles, esses quatro anos seriam impossíveis", declarou Abel.

Entre os momentos importantes no clube, treinador também lembrou da homenagem que recebeu da torcida palmeirense com um mosaico feito na final do Campeonato Paulista desta temporada.

"Há imagens que ficam gravadas na cabeça e uma foi a homenagem dos nossos torcedores com a caravela e a imagem da bandeira portuguesa no estádio. Foi extraordinário. Não tenho palavras para descrever a emoção que senti no momento. Muito obrigado a todos os torcedores, nunca pensei ser tão bem recebido e acarinhado fora do meu país como fizeram comigo", finalizou.