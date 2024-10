Corinthians chega a Buenos Aires dois dias antes de jogo decisivo contra o Racing; veja programação

O técnico Ramón Díaz irá finalizar a preparação da equipe nesta quarta-feira, com um treino no CT do River Plate. O duelo com o Racing está agendado para quinta, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Timão está em solo argentino! ??? ? Gustavo Vasco#VaiCorinthians pic.twitter.com/KgREiyoLc4 ? Corinthians (@Corinthians) October 30, 2024 O Corinthians terá força máxima em campo para o jogo da Sul-Americana. A única dúvida é Cacá, que deixou o duelo com o Cuiabá, na última segunda, com um trauma na região do tórax e do quadril direito. Se o defensor não reunir as condições ideais para ser relacionado, Ramón Díaz tem Gustavo Henrique e Félix Torres à disposição.