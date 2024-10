Com Zaracho, Atlético-MG divulga relacionados para decisão contra o River Plate pela Libertadores

O Atlético-MG divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida contra o River Plate, da Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. A grande novidade ficou por conta do retorno do meia Matías Zaracho, recuperado de uma cirurgia para tratar uma hérnia.

Zaracho está há mais de dois meses sem atuar. A última vez que o argentino entrou em campo foi no dia 20 de agosto, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, da Argentina, na Arena MRV. O meia atuou por 45 minutos e precisou ser substituído. O Galo venceu por 1 a 0 e avançou. O jogador foi diagnosticado com uma hérnia do esporte na região inguinal e precisou passar por cirurgia.

Além do reforço, o técnico Gabriel Milito terá todos os jogadores do primeiro jogo à sua disposição.