Torcida do Santos quer Diógenes titular contra o Ituano

Diógenes decidiu abdicar do Brasileirão de Aspirantes para ser reserva no time profissional. O jogador de 23 anos nunca disputou um jogo sequer na equipe de cima.

Renan, por sua vez, foi contratado recentemente para ser uma sombra para Gabriel Brazão. O atleta de 35 anos, contudo, está recém-recuperado de um edema na panturrilha esquerda e ainda não estreou pelo Alvinegro Praiano. Naturalmente ele seria a principal opção, mas a lesão pode diminuir suas chances de entrar em campo contra o Ituano.

Gustavo Jundi é o goleiro do sub-20 e está defendendo o Santos no Brasileirão de Aspirantes.

O técnico Fabio Carille tem mais uma sessão de treino para decidir o goleiro titular do Peixe. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), no estádip Novelli Júnior, em Itu.