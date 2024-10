Polícia Civil investiga possível emboscada de organizados do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro

A madrugada deste domingo ficou marcada por uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga o ocorrido que deixou uma pessoa morta e outras feridas.

Em nota enviada à imprensa, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, de acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de organizados do Palmeiras. O boletim de ocorrência está em elaboração pela Delegacia de Mairiporã, que requisitou perícia ao local.

Através das redes sociais, o prefeito de Mairiporã, Walid Ali Hamid, relatou que 16 pessoas estão em estado grave no Hospital Anjo Gabriel, local onde foram levados os feridos.