Árbitro viu ação de bloqueio em segundo pênalti para o Palmeiras: "Braço está aberto"

Neste domingo, a CBF divulgou a análise do lance do segundo pênalti a favor do Palmeiras no duelo contra o Fortaleza, no sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para Ramon Abatti Abel, árbitro do confronto no Allianz Parque, Yago Pikachu fez "ação de bloqueio" no chute de Caio Paulista.

"Braço está aberto. No momento que a bola bateu, ele recolhe, mas o braço estava aberto. É uma situação de bloqueio. Pênalti, o jogador faz uma ação de bloqueio. Pênalti, sem cartão", disse Ramon quando estava analisando o lance no monitor.

Antes, no momento do lance, o árbitro entendeu como um movimento natural, não faltoso. "Mão colada, mão colada. Para mim, ele estava con a mão colada, com o braço de recolher, perto ao corpo".