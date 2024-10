Após falha de Arboleda, Liziero marca e evita derrota do São Paulo contra o Criciúma no Brasileiro

Com o empate, o São Paulo caiu para a 6ª posição, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a 5ª colocação, com 52. O Criciúma, por sua vez, ficou em 12º lugar, com 37, três a mais em relação ao Z4.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de novembro (terça-feira). Já o Criciúma visita o Internacional no mesmo dia, no Beira-Rio.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Heriberto Hulse. O São Paulo tomou a iniciativa a partir do controle da posse de bola, mas parou no organizado sistema defensivo dos mandantes. Aos 22 minutos, Rafael espalmou cruzamento de Bolasie para frente e Arboleda "furou" ao tentar afastar a bola, deixando o caminho livre para Felipe Vizeu concluir para o fundo do gol.

Com a dificuldade de infiltrar na área, o chute de longa distância passou a ser uma alternativa para o São Paulo. Aos 38 minutos, Luiz Gustavo viu uma brecha e finalizou de fora da área para defesa segura do goleiro Gustavo.

Pouco tempo depois, foi a vez do Criciúma arriscar, com Claudinho. O lateral direito recebeu passe na entrada da área, mas pegou na bola e arrematou sem direção.