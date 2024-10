Zaracho inicia transição, e Atlético-MG fecha preparação para pegar o Internacional

? DM Informa

O meio-campista Zaracho iniciou nesta sexta-feira (25) a transição para a preparação física.

Um passo de cada vez para que seja um grande retorno, Matí! ??? pic.twitter.com/xUmD6yGzNK

? Atlético (@Atletico) October 25, 2024

Com uma lesão no joelho direito, Bernard fez atividades na academia, fisioterapia e corrida no campo. Cadu, que passou por cirurgia no joelho esquerdo na última quinta-feira, irá iniciar o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia do clube.

Além destes atletas com problema físicios, o Atlético-MG não poderá contar com o atacante Brahian Palacios para a partida contra o Internacional. O colombiano precisará cumprir suspensão.