São Paulo vai fazer a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O São Paulo fará sua preparação de pré-temporada na Flórida (EUA), em janeiro de 2025. Como parte de seu período de aprimoramento físico e técnico, o clube participará da FC Series, evento que incorporou e iniciou a expansão da Florida Cup nos Estados Unidos e comemorará dez anos de sua primeira edição no próximo ano.

"É com grande satisfação que aceitamos o convite da organização da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo, posicionando o São Paulo neste importante mercado do futebol mundial", disse Julio Casares, presidente do São Paulo.

O Tricolor participará de dois amistosos preparatórios para a temporada. Essas partidas acontecerão entre 15 e 25 de janeiro, no Inter&Co Stadium, estádio do Orlando City, em Orlando, e no Chase Stadium, casa do Inter Miami, em Miami.