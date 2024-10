São Paulo ganha do Criciúma de virada e garante classificação às quartas da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil de sub-20. Nesta quinta-feira, o time paulista ganhou do Criciúma de virada, por 3 a 1, em Cotia, e garantiu a vaga na próxima fase da competição. Foram dois gols de Ferreira e um de Ryan Francisco.

No primeiro encontro, em Santa Catarina, o Tricolor goleou o Tigre por 4 a 0. Sendo assim, o time paulista vai para a fase de quartas de final com 6 a 1 no placar agregado.

Apesar de jogar em casa, o São Paulo saiu atrás do marcador no jogo desta quinta-feira. Com apenas quatro minutos, Ruan aproveitou o rebote cedido pelo goleiro João Pedro e abriu o placar a favor do Criciúma.